Kahraman Mehmetçik'in yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. İnlerinde saklanan teröristler, tek tek tespit edilip düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Mehmetçik, Suriye'de PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşine de çok sert şekilde karşılık verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada; Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi"