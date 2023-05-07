Şampiyonluğa çok yaklaşan Çorum FK, İzmir deplasmanından şampiyonluk olarak dönmek istiyor.
Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibine 6 puan atarak büyük bir avantaj yakalayan kırmızı siyahlılar, Menemenspor'u yenerek, Şanlıurfspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.
Çorum FK'da bu maçta eksik bulunmuyor.
Karşılaşma Raşit Yorgancılar'ın düdüğü ile başladı.
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⚽DAKİKA 36: Çorum FK, Gökhan Karadeniz'in attığı golle 1-0 öne geçti.
İLK YARI 1-0 ÇORUM FK'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.
⚽DAKİKA 70: Menemenspor penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. 1-1
MAÇ SONA ERDİ.
Çorum FK, Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 73'a yükselten kırmızı siyahlılar şampiyonluğu da Isparta maçına bıraktı.
Kırmızı siyahlılar Salı günü oynanacak Ispartaspor maçını kazandığı takdirde şampiyonlu garantileyecek.