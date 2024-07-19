Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Çerikci, “Meraklı Köfteci” adını tescilleten Çorum’un sevilen esnaflarından köfteci Fevzi Çakmak’ı ziyaret etti.

Çerikci’ye ziyaretinde Lokantacılar ve Aşçılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Hitit Esnaf Kredi Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Toydemir, Halil Yılmaz ve Elvan Şen eşlik etti.

Çorum’da seyyar köfteci olarak marka tescili alan ilk köfteci olması sebebiyle Fevzi Çakmak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Erdoğan Çerikci, Çakmak’ı tebrik etti.

Çerikci, Fen Lisesi karşısında seyyar arabada kurduğu tezgahta köftecilik yapan Çakmak’a başarılarının devamını dileyerek, işlerinde bol kazançlar temennisinde bulundu.

“Meraklı Köfteci” Fevzi Çakmak’ta Erdoğan Çerikci, İsmet Çıtak’a ve kendilerine eşlik eden Yönetim Kurulu Üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.