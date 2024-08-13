Muhalefette seçim kaybının kavgası hala bitmedi...

2023 genel seçimlerinde 6'lı masa olarak giren muhalefette iki büyük partinin yönetimi değişti, masa dağıldı ama tartışmaların sonu gelmedi.

Bu kapsamda son dönemde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.

İhanet ve ahlaksızlıkla suçlanan Akşener sessizliğini bozdu.

"BU SÖZLERİ KALDIRMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Sözcü’den Aytunç Erkin’e konuşan Akşener, Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ı mahkemeye vereceğini söyledi.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

“Bak bugün itibarıyla şimdi çalışmaya başladık. Avukatımla birlikte hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem de Ümit Özdağ’ı mahkemeye vereceğim.

Çünkü ‘ihanet’ ve ‘ahlaksızlık’ çok ağır iki söz. Çok ağır söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil.

"MAHKEMEYE VERECEĞİM"

Bundan sonra madem böyle işte böyle. Dilekçe çalışıyorum şu anda daha vermedim ama mahkemeye vereceğim."

"BU TOPRAKLARDA İHANETİ DE GÖREBİLİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, Akşener'i hedef alırken “Altı lider Türkiye’yi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir ortak mutabakat metni üzerinde anlaşmışsak (ki bu metin bizim demokrasi tarihimiz açısından çok değerlidir), Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

"ADAMI CUMHURBAŞKANI SEÇİYORUZ"

Özdağ ise, “Meral hanım aday oldu, Muharrem İnce aday oldu. Partisinden az oy aldı. Akşener’in çalışmalarını yapan bir şirket vardı. Ben partiden ayrıldıktan sonra bana geldi. ‘Hocam Meral Hanım ile konuştum beni dinlemedi. Ankara’da buluştuk beni dinlenilmeyen odaya götürdü. ‘Bana nedeni sorma. Adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Eğer adımı verirseniz inkar ederim’ dedi." demişti.