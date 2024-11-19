24 Kasım Pazar günü 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi’ni toplayacak olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nde ikinci aday çıktı.

Belediye Meclis Üyesi Emre Daşdemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıkladı. AK Parti Genel Merkezi tarafından merkez ilçe başkanlığı için çok sayıda isim arasından belirlenen Mustafa Alagöz’ün 24 Kasım'da yapılacak Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi’ne tek aday olarak katılması beklenirken, Çorum Belediye Meclisi’nin AK Partili üyesi inşaat mühendisi Emre Daşdemir de yaptığı bir açıklamayla adaylığını kamuoyuna duyurdu.

24 Kasım 2024 tarihinde 8. Olağan Kongre’de Merkez İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu belirten Emre Daşdemir, açıklamasında şunları dile getirdi:

“AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev almış, Belediye Meclisi’nde Çorum’a hizmet eden ve AK Partimize katkılar sağlayan bir kardeşinizim. Fakir-fukara, garip-guraba başta olmak üzere tüm Çorum’umuza hizmet etmeyi kendime görev edindim. Tüm Çorumlu hemşerilerimize ve partimizin kıymetli delegeler ve üyelerine gece gündüz demeden hizmet edeceğim ve edep, ahlak ve doğruluk açısından örnek siyasetçi olacağım. İncitmeden, kırmadan, dökmeden hiç bir kimseyi ötekileştirmeden tüm Çorum’umuzun renklerini kucaklayacağıma inancım tam olarak tüm delege ve üyelerimizin desteğine talibim. Çıktığım bu kutlu yolda doğruluktan, dürüstlükten ve insani değerlerden hiç taviz vermeden yönetim sergileyeceğimi huzurunuzda ifade etmek isterim. Kendimi tanıtmam gerekirse, inşaat mühendisiyim. Evli ve 1 kız çocuk babasıyım. Aynı zamanda belediye meclisi ve encümen üyesiyim.”