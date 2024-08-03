Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Mert Çetin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Mert Çetin yeniden başkent ekibinde devam edecek.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve buradan İtalya Serie A ekibi Roma'ya transfer olan Mert Çetin, daha sonra Hellas Verona'ya transfer olmuştu.

Mert Çetin Türkiye'de Kayserispor ve Adana Demirspor'da da kiralık olarak forma giydi.

Ayrıca MKE Anakaragücü; Mahmut Tekdemir, Osman Çelik, Diogo Coelho Özçakmak, Yusuf Emre Gültekin ve İsmail Çokçalış transferlerini de duyurdu.