Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Mert Çetin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Mert Çetin yeniden başkent ekibinde devam edecek.

Beş firma ile reklam anlaşması Beş firma ile reklam anlaşması

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve buradan İtalya Serie A ekibi Roma'ya transfer olan Mert Çetin, daha sonra Hellas Verona'ya transfer olmuştu.

Mert Çetin Türkiye'de Kayserispor ve Adana Demirspor'da da kiralık olarak forma giydi.

Ayrıca MKE Anakaragücü; Mahmut Tekdemir, Osman Çelik, Diogo Coelho Özçakmak, Yusuf Emre Gültekin ve İsmail Çokçalış transferlerini de duyurdu. 

Editör: Çorum Hakimiyet