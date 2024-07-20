Çorumlu futbolcu Mert Ilıman yeni sezon Amasyaspor formasını giyecek.

Çorum Gençlerbirliğinde yetişen ve ardından Ankaraspor, Bursaspor alt yapılarında oynadıktan sonra bu takımda ilk profesyonel imzayı atan Mert Ilıman ardından Yeşil Bursa, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Erzurumspor, Bodrum fK ve Erzurumspor’un ardından 2019-20 sezonunda ÇorumFK’ya transfer oldu.

İki sezon kırmızı siyahlı formayı giydikten sonra Maraşspor, Kırşehirspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Tepecikspor, Darıca Gençlerbirliği ve son olarakta geçen sezon Tepecikspor formalarını giydi Mert Ilıman yeni sezon komşu ilin takımı Yeni Amasyaspor ile anlaştı.