Üç sezondur Çorum FK kadrosunda bulunan ve kiralık olarak başka kulüplere verilen Mertcan Aşcı’nın büyük şansıszlığı.

Tecrübeli futbolcu Bolu kampındaki son günde yapılan çift kalede sakatlandı ve çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

2000 Kartal doğumlu Mertcan Aşcı Pendikspor’da profesyonel olduktan sonra Çengelköy Belediyespor ve 2021-22 sezonunda Çorum FK’ya transfer oldu.

Aynı sezon başında Çankaya FK’ya kiralık olarak verilen Mertcan Aşçı geçtiğimiz sezonda Malatya Arguvanspor takımında kiralık olarak forma giydi.

Sezon başı kırmızı siyahlı takımla ilk etabın ardından Bolu kampınada katılan Mertcan Aycı son gün yapılan çift kale maç sırasında sakatlandı.

Yapılan ilk müdahelenin ardından MR çektirilen Mertcan Aşcı’nın çapraz bağlarının koptuğu tesbit edildi.

Mertcan Aşcı’nın önümüzdeki günlerde Ankara’da operasyon geçirmesi bekleniyor.