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Çorum Belediyespor Özel Sporcuları Antalya’dan bir altın iki bronz madalya ile döndü. Merve Peker bu alandaki rakipsizliğini sürdürdü ve şampiyon olarak milli takımda mücadele etmeye hak kazandı.

25-26 Kasım tarihlerinde Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılan 5. Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında Çorum Belediyespor kulübü sporcusu Merve Peker Down Sendromlular kategorisinde tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve Avrupa ve Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Aynı şampiyonada Metal Grubunda mücadele eden ikiz sporcular Betül Kaya Türkiye üçüncüsü Tuğçe Kaya ise dördüncü olarak bronz madalya kazandılar.