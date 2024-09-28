AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, kadın kollarının kongre süreci ile ilgili açıklama yaparak tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Üç dönemdir kadın kolları başkanlığı yaptığını ifade eden Meryem Demir, kongrede aday olmayacağını duyurdu.

İşte Meryem Demir'in o açıklaması:

'Üç dönemdir büyük bir onur gururla yürütmekte olduğum AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığının kongre süreci ile birlikte sonuna gelmiş bulunmaktayım.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bu kutlu davada yol yürümekten, vatana ve şanlı milletimize hizmet etmekten onur ve gurur duydum.

Görevde bulunduğum süre zarfında bana arkadaşlık, kardeşlik, ablalık, abilik, dostluk ve yarenlik yapan tüm kalbi güzel insanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Hep birlikte durmak yok bu güzel vatan için yola devam diyorum."