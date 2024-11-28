Kulüplü Büyük Erkekler Basketbol il birinciliği yarı final maçında Çorum Belediyespor, Merzifon Belediyespor A takımı önünde rahat bir oyun sonunda 78-38 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

Maçta ilk dakikadan itibaren üstün bir futbol ortaya koyan Çorum Belediyespor ilk periyotu 11-6 önde tamamladı.

İkinci periyotta ta üstünlüğünü sürdüren Çorum takımı devreyi 32-16 önde tamamladı.

Üstün oyununu üçüncü periyotta da sürdüren Çorum Belediyespor bu periyotu 22-10 kazandı ve son periyota 55-26 önde girdi.

Son periyotu da 24-12 alan Çorum Belediyespor maçtan 78-38 galip ayrılarak finale yükselen takım oldu.