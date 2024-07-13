Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu öğrenci ve mezunlarına verilen devlet destekleri ile teşviklere ilişkin iş birliği protokolü imzalandığını söyledi.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, mesleki ve teknik eğitimi daha etkili ve verimli hale getirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu. Bu kapsamda belirlenen yedi meslek alanında teşvikler ve devlet katkıları sağlanacak.

Tuzcu, özellikle mesleki ve teknik eğitimi, el birliğiyle çok daha yüksek standartlara taşımak gerektiğini söyleyerek, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarına sağlanan teşvikler ve öğrencilere yönelik devlet katkılarına ilişkin açıklamasında bulundu.

Tuzcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İmzalanan iş birliği sayesinde mesleki ve teknik eğitim alanında daha etkili, verimli ve sağlıklı uygulamalar geliştirilecektir. Bu kapsamda kurulan çalışma komisyonu tarafından ilk etapta yedi meslek alanı belirlenmiş olup, (Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ve Gemi Yapımı alanlarıdır.) bu alanlarda eşleştirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Meslek liselerini tamamlayan ve İşbaşı Eğitim Programına katılan gençlere asgari ücretten yüzde 30 daha fazla tutarda cep harçlığı verilecektir. Meslek lisesi mezunları, eğer mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programına katılım sağlarlarsa, alacakları cep harçlığının günlük tutarı, 654 liradan, 850 liraya yükseltilmiştir.

Bu uygulama ile, mezunlarımızın kendi alanlarında iş hayatına katılmaları ve daha kolay iş bulabilmeleri noktasında önemli bir destek olacaktır.”

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu’nun açıkladığı iş birliği protokolü, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrenci ve mezunlarına yönelik önemli teşvikler ve devlet destekleri sunuyor. Bu protokol, meslek lisesi mezunlarının iş hayatına daha kolay katılmalarını ve kendi alanlarında başarılı olmalarını hedefliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, Çorum’da mesleki eğitimi daha yüksek standartlara taşıyacak ve gençlerin geleceğine önemli katkılar sağlayacaktır.