Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında Bölge Valileri ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme 2024 Yılı İkinci Toplantısı"na katıldı.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında Bölge Valileri ve ilgili kurum müdürlerinin katılımlarıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen, uyuşturucuyla etkin mücadele konularının ele alındığı, "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme 2024 Yılı İkinci Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda "Metamfetamin ile Mücadele” konusunda bölgesel faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıya; İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Arif Pilgir ile bazı yetkililer katıldı.