Metehan Özünal Atletizm grup birinciliğinde 60 metrede ilk sırayı alarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

28 Mart’ta Zonguldak’ta yapılan Okul Sporları Yıldızlar Atletizm Grup birincliğinde 60 metrede ilimizi temsil eden Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Metehan Özünal 7.55’lik derecesi ile grup ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Metehan Özünal’ın antrenörü Onur Çağlan grup birinciliğinde gümüş madalya kazanan öğrencisinin 15-16 Mayıs tarihlerinde Mersin’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında yarışmaya hak kazandığını söyledi.

Çağlan hedeflerinin aynı başarıyı Türkiye Şampiyonasında da Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.