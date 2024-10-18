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Meteoroloji'den Çorum'a zirai don uyarısı
Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Çorum’da zirai don beklendiği bildirildi. Valilik, 19 Ekim Cumartesi gününü 20 Ekim Pazar gününe bağlayan geceye dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
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Çorum Hakimiyet
18.10.2024 - 11:53
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Editör:
Çorum Hakimiyet
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Çorum Hakimiyet
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