Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Bandırmaspor beraberliği sonrası dikkat çeken bir yorum yaptı.

Kulübün resmi hesabındaki bir paylaşıma yorum yapan Başkan Yalçın, "Herkes gider Çorumspor kalır" dedi.

İşte Yalçın'ın o yorumu:

'Nereden geldiğimizi ve nereyi hedeflediğimizi biliyoruz. Biz memleket için mücadele veriyoruz. Geçmişini unutan geleceğini bulamaz.

Sahada mücadele eden oyuncularımıza, teknik ekibimize, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

Herkes gider Çorumspor kalır. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu. O yüzden şahıslar takım üstünde olamaz. Armaya sahip çıkalım. Bizler bütün zorlukları, sıkıntıları görmüş insanlarız. Hem spor anlamında hem şehir anlamında."