Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, bir dizi ziyaret temel atma ve açılış törenlerine katılmak için 15 Kasım’da Çorum'un Sungurlu ilçesine gelecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin daveti üzerine ilçeye ziyaret gerçekleştirecek.

15 Kasım Cuma günü gerçekleşecek ziyarette Sadir Durmaz ve Vahit Kayrıcı ilk olarak Başkan Muhsin Dere’yi makamında ziyaret edecekler. Küçük Sanayi Sitesi'nde yapılacak olan 74 yeni dükkan için düzenlenen temel atma törenine katılacak olan Durmaz ve Kayrıcı, daha sonra Bayraklı Kavşak ve akabinde Yılmaz Ergişi Kahve Otağını ziyaret edecekler.

Durmaz ve Kayrıcı, MHP ilçe binası ve Ülkü Ocakları ilçe binasını ziyaret ettikten sonra Belediye tarafından yeni kurulan beton santralinin açılışını yapacaklar.

Temel atma ve açılış törenlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile MHP il ve ilçe teşkilatları, Ülkü Ocakları il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.