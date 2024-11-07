Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu İlçe Teşkilatı Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) çıkarma yaptı.
MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez ve partililer MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısına katıldılar.
MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili hemşehrimiz Vahit Kayrıcı'nın ev sahipliğinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmalarını dinleyen heyet TBMM’de hatıra fotoğrafı çektirdi.
Editör: Çorum Hakimiyet