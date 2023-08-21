Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Çorum ilçe kongrelerinin tarihleri belli oldu.

MHP İl Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe kongresi 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek.

MHP’den yapılan açıklamaya göre ilçe kongrelerinin tarih ve saatleri ise şöyle:

“Alaca 26 Ağustos 2023 Cumartesi saat 11.00, Dodurga 27 Ağustos Pazar saat 11.00, Kargı 27 Ağustos Pazar saat 14.30, Oğuzlar 28 Ağustos Pazartesi saat 14.30,

Ortaköy 29 Ağustos Salı saat 11.00, Mecitözü 29 Ağustos Salı saat 14.30,

Laçin 30 Ağustos Çarşamba saat 14.00, Sungurlu 31 Ağustos Perşembe saat 11.00,

Uğurludağ 1 Eylül Cuma saat 11.00, Osmancık 1 Eylül Cuma saat 14.30,

İskilip 2 Eylül Cumartesi saat 11.00’da, Bayat 2 Eylül Cumartesi saat 14.30 ve

Boğazkale 4 Eylül Pazartesi saat 14.30”