Tahmini Okuma Süresi: dakika

100. Yıl Cumhuriyet Kupası Midi Erkekler voleybol turnuvasında şampiyonluğu Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu kazandı. Üç takımın mücadele ettiği turnuvada Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ve Mustafa Kemal Ortaokulu ilk maçlarında Gençlikspor’u yenerek finalde oynamaya hak kazandılar.

İki takım birincilik maçında karşılaştılar. Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu rakibi önünde fazla zorlanmadan 25-9, 25-18 ve 25-20’lik setlerle 3-0 yenerek birinciliği kazandı. Mustafa Kemal Ortaokulu ikincilik kupasını alırken Gençlikspor kulübü ise üçüncü oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle ilk üç sırayı alan takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.