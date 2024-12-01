Çorum Belediyesi Millet Kütüphanesi’nde kitap okuma grupları tarafından Filistin Okumaları’nın ilki gerçekleştirildi.

Miko Peled tarafından kaleme alınan “Generalin Oğlu Bir İsraillinin Filistin Yolculuğu” isimli kitap ele alındı. Katılımcılar tarafından daha önceden okunan kitapta anlatılanların yanı sıra Filistin meselesi ve Peled’in Filistin'e dair kişisel deneyimleri, kitabın temel temalarını ele alındı. Etkinliğe, akademik alanda önemli çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Metin Uçar konuşmacı olarak katıldı. Programda yalnızca kitap üzerine değil, aynı zamanda Filistin meselesi üzerine de derinlemesine bir sohbet yapıldı. Filistin'in tarihî ve güncel durumu, uluslararası ilişkilerdeki yeri ve Filistin halkının yaşadığı zorluklar üzerine görüşlerini paylaştı.

Filistin Okumaları Prof.Dr. metin Uçar’ın katılımlarıyla her ay Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.