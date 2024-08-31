Partisinin İl Divan Toplantısı ve bir dizi ziyaretler için Çorum’a gelen Yeniden Refah Partisi Tanıtım ve Medya İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nin Çorum’da büyük bir sıçrama yaptığını belirterek;

“Yeniden Refah Partisi Çorum’da 31 Mart seçimlerinde yüzde 15 oy olarak büyük sıçrama yaptı. Önümüzdeki seçimlerde inşallah 2-3 tane milletvekili nasip olur.” dedi

Çorum’un hak ettiği değeri yıllardır göremediğini belirten Müjdeci;

“Sanayisi gelişmiş bir il olan Çorum, hak ettiği değeri bulamıyor. Tam tanınmışlık seviyesine ulaşamadı. İnşallah Yeniden Refah milletvekilleri ile önümüzdeki dönemde milletvekilleri ve belediye başkanları ile Çorum canlanır. Sanayisi gelişmiş olmasına rağmen demiryolu ve havalimanı sorunu çözülemedi. Nüfus bakımından hem Karadeniz'e çok yakın olması münasebetiyle hem aynı şekilde Ankara’ya yakın olmasına rağmen istenilen değeri bir türlü bulamadı.” ifadelerini kullandı

Parti olarak 2025 yılında Türkiye’nin ikinci büyük partisi konumunda olmak istediklerini aktaran Müjdeci;

“31 Mart seçimlerinde yüzde 15’e yakın bir oy oranına Yeniden Refah Partimiz burada ulaştı. Üçüncü büyük parti konumunu sergiledi. İnşallah milletvekili seçimlerinde başta cumhurbaşkanlığında genel başkanımız doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı olarak milletvekilliğinde de en güçlü grubu olan, Çorum’da da inşallah en güçlü, en fazla sayıda milletvekiline ulaşacaktır. Milletimiz tüm illerde olduğu gibi Çorum'da da fevç fevç Yeniden Refah Partisi'ne akın ediyor. Şu anda Türkiye'ye genelinde üye sayımız bir itibariyle 552 bin üyeyi geçerek Türkiye'de üçüncü sıradaki yerini koruyor ve bir ayda 26 bin üzerine üye yaparak da Türkiye'de en hızlı büyüyen parti konumunu perçinlemiş vaziyette. Hedefimiz önümüzdeki aylarda yıl sonuna kadar altı yüz bin üyeyi aşmak. 2025 yılı içerisinde de 1 milyon üye geçerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde inşallah ikinci sırasını alarak Türkiye'de ikinci büyük parti olmak hedefindeyiz.” şeklinde konuştu

Konuşmasında ekonomi üzerinden de iktidarı eleştiren Müjdeci, Yeniden Refah Partisi’nin milletin yüzünü güldüreceğini belirterek, şunları söyledi;

“Memlekette bir sıkıntı var. 17 bin lira asgari ücret olmuş, geçim problemleri var. Emekli 12 bin 500 lira maaş alıyor, 2 bin 500 lira zam yapmışsınız. Bununla milletin geçilmesi mümkün değil diyoruz. Biz dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Yerinizde oturun, FETÖ'yle mücadele ediyoruz, yerinizde oturun diyorlar. Bu zaten devletin boynunun borcu. Burada ifade edilmesi gereken husus milletin sofrasındaki zeytin sayısını artırmak, yediği etin gramajını artırmak, çocuğuna okul elbisesi alırken dükkan dükkan gezmemesini sağlamak. Milletimiz artık bu çözüme kavuşmak için Yeniden Refah Partisi'ni dört gözle, dört elle, dört ayakla, bütün sermayesiyle bekliyor. Ve bize yakışan da inşallah Çorum’da da bunu başaracağız, inanıyoruz. Bu milletin yüzünü inşallah Yeniden Refah Partisi ile güldüreceğiz. Bu milletin yüzünü yine inşallah milli görüşle hep beraber bizler güldüreceğiz. Çalmayacağız, çırpmayacağız, yolsuzluk yapmayacağız. Kendi iddia ettiklerimizle Allah bizi intihar etme suretini göstermemesi üzerine dua edeceğiz ve kendimiz inşallah insan bir şekilde, çalışkan bir şekilde Mümince bir duruşta, Müslümanca, Erbakanca, milli görüşce kendi kimliğimize, kendi siyasetimizi sergileyeceğiz.”