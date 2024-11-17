AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği başkanlığına seçilen Yıldırım Külcü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve İl Genel Meclisi Başkanı Fatih Temur'unda hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım Külcü’yü tebrik ederek, görevinde başarılar dileyen Milletvekili Ahlatcı, “Allah memleketimize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Bir talebiniz sıkıntınız olduğunda lütfen bize iletin Ankara'da takipçisi olalım. Telefonum herkeste var. Gece gündüz demeden ulaşabilirsiniz. Bir telefon kadar size yakınım” dedi.

Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ahlatcı'ya teşekkür etti.