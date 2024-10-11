MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali Çalgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Milletvekili Kayrıcı, beraberinde MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile birlikte Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret etti.
Vali Çalgan’a yeni görevinde başarılar dileyen Vahit Kayrıcı, misafirperverliği için teşekkür etti.
Editör: Fatih Battar