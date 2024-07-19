Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde açıklanan en düşük emekli maaşına tepki gösterdi.

AK Parti iktidarının müjde diye duyurduğu emekli maaşının açlık sınırının da altında olduğunu belirten CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “İnsanımız umutsuz ve mutsuz. Bir yanda açlık sınırının altında yaşayan emekliler ve asgari ücretliler, diğer tarafta Monako'da ıstakoz yiyenler. Bir tarafta çay, simit hesabı yapanlar, diğer yanda 100 araçlı konvoyla gezenler. Bir yanda ucuz et ve ucuz ekmek kuyruğuna girenler, bir yanda milyarlık ihale alanlar. Bir yanda evinin kirasını ödeyemeyenler. Bir yanda geçinemediği için bunalım sonucu intihar eden vatandaşlar, diğer yanda bir eli yağda bir eli balda yaşayan yandaşlar. Bu zulüm düzenine denilecek çok şey var ama iki mısra yeterli, "Yiyin efendiler, yiyin. Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin." Gün gelecek devran dönecek, emekli, işçi, çiftçi, esnaf, atanamayan öğretmenler ve emekçi halkımız hakkını sizden alacak” ifadelerini kullandı.