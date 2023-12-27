Çorum’da yapımına karar verilen Polis Moral Eğitim Merkezi’nin 12 Ocak 2024 tarihinde yapılacağı açıklandı.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Oğuzhan Kaya ve Av. Yusuf Ahlatcı ile MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Milletvekillerinin ortak açıklamasında, İçişleri Bakanlığı tarafından Samsun yolu üzerinde Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü'nün yanında bulunan Toplam 55 bin metrekare alanda Polis Moral Eğitim Merkezi yapılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Daha önce projesi hazırlanan ve bakanlık tarafından onaylanan Polis Moral Eğitim Merkezi’nin yatırım programına alındığını bildiren milletvekilleri, bölgede olmayan ve Türkiye'de de sadece 3 kentte bulunan merkezin 4'üncüsünün Çorum'a yapılacağını dile getirdiler.

10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste belirli aralıklarla polis memurlarının Çorum'a gelip, burada hizmet içi eğitim alacağını ifade eden Milletvekilleri, bakanlık tarafından tesisin ihale tarihi ve şartlarının belirlendiği açıklandı. Milletvekilleri Kaya, Ahlatcı ve Kayrıcı, 12 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan ihalenin saat 10:30’da Pazarlık Usulü gerçekleştirileceğini belirttiler.

İhaleye 21 firmanın davet edildiğini söyleyen Milletvekilleri, ihale sürecinin ardından da tesisin temelinin atılacağını ve belirlenen takvim doğrultusunda yapımına başlanacağını vurguladılar.