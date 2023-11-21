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Liglere milli ara verilmesi Ahlatcı Çorum FK’da sakatlara yaradı. Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları bulunan üç futbolcu bu arada takıma katılırken diğer üçünün ise tedavisi devam ediyor.

Kırmızı Siyahlı takımın son iki sezonda en fazla sakatlanan ismi Berkay Can Değirmencioğlu yaklaşık 1.5 aylık aranın ardından takımla çalışmalara başladı. Çorum FK’nın 1 Ekim’de Bodrum FK ile oynanan maçın ikinci yarısının başında oyuna giren ve sakatlanarak oyundan çıkan Berkay Can 1,5 ay süren tedavi sürecinin ardından hafta başından itibaren takımla birlikte çalışmalara başladı.

Ligde son iç saha maçı Keçiörengücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve Kocaelispor maçında forma giyemeyen Atakan Cangöz de hızlı bir tedavi sürecinin ardından iyileşti ve bugünden itibaren takımlarala çalışmalara başlayacak.

Keçiörengücü maçında sakatlanan diğer futbolcu Gökhan Karadeniz de bir haftalık tedavi sürecinin ardından milli aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu futbolcuların hafta sonu oynanacak Altay maçında belli bir süre forma giyebilecekleri belirtildi.

Uzun süredir sakatlığı devam eden Sadık Arda ile Kocaelispor maçında sakatlanan kaleci Ali Türkan ve Ahmet İlhan’ın ise tedavilerinin devam ettiği özel programda çalışmalar yaptıkları açıklandı.

Altay mesaisi

bugün başlıyor

Kırmızı Siyahlı takım milli ara nedeni ile yoğun geçen bir dört günlük çalışmarıın ardından dünü dinlenerek geçirdi.

Yurt dışından bir gün geç gelen futbolcular dün antrenör gözetiminde eksik çalışmayı yaptılar diğer futbolcular ise günü izinli olarak geçirdiler.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 13’de tesislerde toplanacak ve 14.30’da yapacağı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarına başlayacak.