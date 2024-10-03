Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Toplum Yararına Program kapsamında çalışacak olan 165 kişinin belirlenmesi amacıyla kura çekildi.

Çorum merkezde 100 kişinin alınacağı ve Bin 355 başvurunun olduğu Toplum Yararına Program kapsamında ilçelerde de 65 kişi için yaklaşık 200 başvuru oldu.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 7 Ekim 2024 – 4 Nisan 2025 tarihleri arasında çalışacak olan kişiler için hazırlanan Toplum Yararına Program kapsamındaki kura çekimi İŞKUR Şefi Murat Özbek, İŞKUR Meslek Danışmanı Fatih Aydoğan ve Milli Eğitim Şube Müdürü Arslan Arslan’ın hazır bulunduğu komisyon huzurunda 2. Noter Başkatibi Ebubekir Bulat gözetiminde yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan kura çekiminde ismi çıkan isimler 7 Ekim’den itibaren haftada 5 gün merkez ve ilçelerdeki okullarda görev yapacak. Merkezde 100 kişi belirlenirken, Boğazkale, Dodurga, Kargı, Laçin, Oğuzlar, Uğurludağ için 3’er kişi, Mecitözü, Alaca, Bayat, Osmancık için 7’şer kişi, Sungurlu ve İskilip için ise 10’ar kişi kura ile belirlenmiş oldu.