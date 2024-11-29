İspanya’nın İbiza kentinde devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonasında milli takım grupta üç maçınıda kazanarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Kadrosunda Osmancık Baış Boyar Badminton Akademi kulübü sporcuları Beren Aşkan ve Mehmetcan Töremiş inde forma giydiği milli takım grubunda ilk maçında Norveç’i 5-0 ikinci maçında İskoçya’yı 4-1 yenen milli takım dün son maçında ise Estonya’yı 5-0 yenerek gruptan birinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Milli takım bugün sabah çekilecek kura sonunda çeyrek finaldaki rakibi belli olacak.