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HARUN AKKAYA

UEFA Uluslar C Ligi’nde Lüksemburg ile bu akşam oynayacağı maç için Çorum’a gelen Kadın A Milli Takımı’nın teknik heyeti ve bazı oyuncular, Çorum Buhara Spor Kulübü’nün kadın futbolcuları ile bir araya geldi.

Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, yardımcıları Begüm Üresin ve Hilal Başkol ile oyunculardan Arzu Karabulut, Fatma Şahin ve Benan Altıntaş’ın katıldığı etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ile Buharaspor kulübü başkan yönetici ve sporcuları katıldılar.

31 Ekim Salı günü oynanacak Lüksemburg mücadelesine ev sahipliği yapacak Çorum’un ilk kadın futbol takımının oyuncularının sorularını yanıtlayan Milliler daha sonra forma imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.