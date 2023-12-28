Milliyet Gazetesi'nden Ayşegül Kahvecioğlu, AK Parti'nin Çorum'da MHP ile ittifak yapmayacağını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önümüzdeki hafta çalışmaya son noktayı koyması bekleniyor.

AK Parti ve MHP, 2019’da yaptıkları ittifakta 30 büyükşehrin yanı sıra liderlerin memleketleri Rize ve Osmaniye’de iş birliğine gitmişti. 2024 için yapılan çalışmada ittifakın kapsamı genişledi. AK Parti ve MHP 30 büyükşehrin dışında 29 ilde de ortak adayla seçime girme kararı aldı. Rize ve Osmaniye’deki jest de sürecek.

AK Parti ve MHP’nin, 2019’da seçim CHP’nin kazandığı Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kırşehir, Sinop ve Yalova’da da iş birliği yapması planlanıyor.

BU İLLERDE YARIŞ VAR

İki partinin 22 ilde muhalefet partilerinin yanı sıra birbiriyle de yarışması bekleniyor. Bu iller şöyle: Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Düzce, Kilis, Yozgat, Giresun, Gümüşhane, Düzce, Zonguldak, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Adıyaman, Elazığ, Çankırı, Çorum, Amasya ve Erzincan.