Almanya’da 14 sene çalışıp ardından Burdur'un Bucak ilçesine dönen Arıcan çifti, babasından kalan araziye ev yaptı. Bahçesine diktikleri ağaçları gözü gibi bakan 81 yaşındaki Fatma Arıcan, çocuğu olmayınca vefat eden kardeşlerinin çocuklarını evlendirip onlara daire ve dükkan hediye etti.

Eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşamını sürdüren Fatma Arıcan, kendisini sürekli ziyaret eden ve yardımına koşan jandarmaya arazisini bağışladı.

"ARAZİMİ DEVLETE BAĞIŞLADIM"

Birçok talibi olmasına rağmen arazisini devlete bağışladığını söyleyen Fatma Arıcan, "Bana jandarma bakıyor zaten. Başka bir bakanım yok. İki tane kız evlendirdim ama ikisi de gelmiyor. İşleri çıkarsa öyle geliyorlar. Jandarmaya buranın tapusunu verdiğim için akrabalarım beni mahkemeye vereceklerini söylemişler. Beni mahkemeye verseler de burayı alamayacaklar." dedi.

"İKİ DAİRE TEKLİF ETMİŞLER"

Antalya’daki kardeşinin kızına iki tane daire teklif ettiklerini söyleyen Arıcan "Arsayı bize versin demişler ama on tane daire verseler yine de vermeyeceğim kimseye. Ben devletime veriyorum. Bir gün iki kişi geldi arazi arıyorlarmış, köyden de buraya göndermişler. Ne kadar para istersen biz vereceğiz dediler, ben de bana para lazım değil emekli maaşım bana yetiyor dedim, vermedim.

Benim devletten başka kimsem yok. Ben devlete dayanıyorum sadece. Jandarmalar her zaman gelip halimi hatırımı soruyorlar, hasta olduğum zaman doktora götürüyorlar sağ olsunlar. Devletimiz hiçbir zaman yıkılmasın. Allah devletimize daha çok versin. Her zaman onlara dua ediyorum. Jandarma için, devletimiz için kötü bir şey söyleyen olursa hemen karşısında dururum" diyerek duyduğu sevgiyi dile getirdi.