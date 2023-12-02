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U 18’de şampiyon bugün belli oluyor.

Şampiyonluğun iki adayı Mimar Sinan Gençlikspor ile Gençlerbirliği takımları bugün final maçında karşılaşcaklar.

Final grubunda beş maçınıda kazanarak kayıpsız olarak lider durumda bulunan Miman Sinan Gençlikspor ile ilk yarıda rakibine yenilen ve ikinci sırada bulunan Gençlerbirliği takımları bugün saat 14’de İtfaiye sahasında karşılaşacaklar.

Mimar Sinan bu maçtan galibiyet veya beraberlik ile ayrılması halinde bu kategorideki şampiyonluk serisini devam ettirecek.

Gençlerbirliği’nin rakibini mutlaka yenmesi gerekiyor. Maçı Gençlerbirliği iki ve daha farklı kazanırsa şampiyon olacak tek farklı kazanması halinde ise ikili puan ve averajlar eşit olduğu için statü gereği iki takım baraj maçında karşılaşacaklar.

Bu maçtan önce ise saat 12’de HE Kültürspor ile Hattuşa Gençlikspor takımları üçüncülük dördüncülük kupalarının sahibi olmak için mücadele edecekler.

Final maçı İsmail Sırma’nın

Mimar Sinan Gençlikspor ile Gençlerbirliği arasındaki final maçını İsmail Sırma yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Özkan Dağ ve Ömer Bingöl yapacak. HE Kültürspor ile Hattuşa Gençlikspor maçını ise Mehmet Samet Ünal yönetecek yardımcılıklarını ise Ömür Soytemiz ve Özkan Dağ yapacak.