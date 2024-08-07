Gençlik ve Spor İl Müdürü bu yıl ilimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek Mimar Sinanspor’un maçları oynayacağı Mimar Sinan semt sahasında ikinci modernizasyon ihalesinin tamamlandığını ve yüklenici firmanın önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Sahanın daha önce zemin yenilenmesi ve ter örgülerinin boyanması ve kale arkalarının yükseltilmesi çalışmaları yapılarak yaz tatilinde çocukların kullanımına açılmıştı. Mimar Sinan sahasının BAL’a yükselmesi üzerine ise sahanın bu standarda uygun hale getirmek için yapılan çalışmalar sonunda ihale süreci tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar park tarafındaki tribün bölününün 350 kişilik olanın üzerinin çeliklekaplanarak daha rahat bir maç izleme imkanı sağlanacağını söyledi. Diğer ihtiyaç olan soyunma odalarının modernizasyonu için açılan ihalenin sonuçlandığını ve yüklenici firma ile sözleşmenin imzalanarak yer tesliminin yapıldığını söyledi. Çağlar firmanin önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayarak sahanı Bölgesel Amatör Lige yetiştirmek için yoğun bir çalışma yapacağını söyledi.