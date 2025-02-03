Bölgesel Amatör Ligde Mimar Sinanspor, Hacettepe 1945spor deplasmanından 2-2 beraberlik ve bir puanla ayrılarak ikinci yarıdaki ilk puanını aldı.

İkinci yarının ilk iki haftasından puansız ayrılan Mimar Sinanspor mutlak puan için çıktığı Hacettepespor deplasmanında maça tutuk başladı ve ev sahibi takım 3. dakikada Osman’ın attığı golle 1-0 mağlup başladı.

Golden sonra kontrolü eline alan Mimar Sinanspor 27. dakikada Fatih Serkan’ın ortasında Batuhan’ın kafa vuruşunda topu rakip ağlara göndererek skoru 1-1 yapan golü attı.

Bu golden sonrada galibiyet için yüklenen Mimar Sinanspor ilk yarıda aradığı golü bulamadı. İkinci yarıda baskıyı artırdı Alper ile bir topu direkten dönen Mimar Sinanspor yeni transferi Alper’in güzel vol vuruşu ile 67. dakikada aradığı galibiyet golünü buldu.

Bu golün sevinci sadece beş dakika sürdü. Orta sahadan yapılan ortada Mimar Sinanspor savunması tek kişiye kafayı vurdu topla havalanarak uzak kale direğinden Mimar Sinan ağlarına gitti. Kalan bölümde Mimar Sinan’ın yeniden öne geçme çabası sonuç vermedi ve maç karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlik ile sona erdi ve takımlar haftayı birer puanla kapattı.