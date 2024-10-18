Mimar Sinanspor ligin üçüncü hafta maçında Hacettepespor ile oynayacağı karşılaşmayı da İtfaiye sahasında oynayacak.

Yapılan çalışmalar tamamlanamayan Mimar Sinan sahası bu haftaya da yetişmedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sahanın BAL maçlarına uygun hale getirilmesi için başlatılan çalışmalarda tribün tamamlanmayınca Mimar Sinan pazar günü oynayacağı maçıda kendi sahasında oynayamayacak.

Soyunma odaları ve diğer eksiklerle ilgili çalışmaları tamamlanan Mimar Sinan sahasında tribün yapımı halen devam ediyor.

Yapımcı firma tarafından tribün üstünü kapatma çalışması devam ediyor.

Çatı kaplama işleminin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapatılan bölüme koltuk montajı yapacak ve saha BAL maçı oynamaya hazır hale gelecek.

Mimar Sinanspor’un 30 ekim pazar günü sahasında oynayacağı Kırıkkale Yahşihanspor maçına yetişmesi bekleniyor.