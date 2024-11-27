Bölgesel Amatör Ligde ikinci hafta içi mesaisi bugün.

Temsilcimiz Mimar Sinanspor ligin onuncu hafta maçında bugün Çubukspor deplasmanında mücadele edecek.

Ligde ilk dokuz hafta sonunda topladığı 11 puanla onuncu sırada bulunan Mimar Sinanspor takımı grupta dördüncü sırada bulunan Çubukspor takımları bugün saat 14’de Çubuk İlçe Sahasında karşılaşacaklar. Ligde geçtiğimiz hafta sonu sahasında Çilimli Belediyespor önünde uzatma dakikalarına 2-1 ön de giren temsilcimiz yediği golle sahadan 2-2 beraberlik ve bir puanla ayrılmıştı.

Bu maçın ardından yaptığı bir yenileme çalışması ile Çubukspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Mimar Sinanspor dün öğlen saatlerinde Çubuk’a hareket etti.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer yoğun maç programı nedeni ile fazla çalışma fırsatı bulamadıklarını ancak her zaman olduğui gibi sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Takım olarak eksiklerinin olmadığını belirten Eğer ‘Rakibimizin gücünü biliyoruz özellikle iç sahada iyi sonuçlar alıyor. aha şartlarıda ağır olacaktır tüm bunlara rağmen gereken mücadeleyi vererek bu zorlu deplasmandan puan yada puanlarla dörmek istiyoruz’ de

Ev sahibi Çubukspor ise dokuz maç sonunda topladığı 15 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta grupta üçüncü sırada bulunan Keçiören Bağlum Belediyespor deplasmanından 1-1 beraberlik ile dönen sarı lacivertli takım sahasında kazanarak üst sıralara çıkmak amacında.