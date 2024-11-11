Mimar Sinanspor ligin yedinci hafta maçında sahasında grubun şampiyonluk adaylarından Bartınspor’u 1-0 yenerek haftayı üç puanla kapattı.

Temsilcimiz ilk yarıda çok etkili olduğu ve bir çok pozisyondan yararlanamadı maçın ilk yarının son dakikalarında Emirhan’ın golü ile maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Geçtiğimiz hafta sonu deplasmandan mağlubiyet ile dönen temsilcimiz güçlü rakibi önünde maça iyi başlladı ve hızlı ataklarla etkili oldu. Bu ataklarda gol yollarında son vuruşlarda başarılı olamayan temsilcimiz ilk yarının son dakikalarında 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda konuk takımın baskılı oyunu karşısında ani ataklarla etkili olmaya çaışan Mimar Sinan maçı bitirecek pozisyonlarda son vuruşda başarılı olamadı. Maçın Ankara bölgesi kadın hakemi yönetimi ile Mimar Sinan kulübesi ve taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

Son dakikaları büyük gerilime sahne olan maçtan temsilcimiz tek golle üç puanı alarak ayrıldı ve ligde evindeki ilk üç puan sevincini yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

21. dakikada sol kanattan Yavuz Burak topla hareketlendi savunmadan kurtulduktan sonra ceza yayı üzerindeki Emirhan’a çıkardı bu futbolcu gelişine sert vurdu top direğin üzerinden az farkla auta gitti.

26. dakikada Emirhan’ın pası ile Serkan topla hareketlendi rakiplerinden birer birer kurtularak ceza sahasına girmeden kalecinin öne çıktığını gördüğü anda aşırtma vuruşla kaleye gönderdiği topu Bartınspor savunması topu çizgiden çıkartarak gole izin vermedi.

34. dakikada Bartınspor etkili geldi. Bu dakikada sol kanattan Sergen topla hareketlendi penaltı noktasına ortaladı Bartınspor’un tecrübeli santraforu Kaan Akar uçarak kafayı vurdu kaleci Adem topu köşeden mükemmel çıkardı ve rakibine gol izni vermedi.

43. dakikada sol kanattan Mimar Sinanspor golü buldu. Bu dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışında penaltı noktası üzerinde meydana gelen karambolde topu önünde bulan Emirhan düzgün bir vuruşla topu Bartınspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

47. dakikada Emirhan’un uzun pasında Yavuz Burak ceza sahası içinde rakibinden kurtulmak istediği anda yerde kaldı maçın hakemi devam dedi. Bu pozisyona büyük tepki gösteren Mimar Sinan teknik heyetinden Hüseyin Eğer ve Sadık Tahir Bıyıkoğlu’na sanı kart gösterdi.

52. dakikada 67 numara savunma arkasına sarktı ve arka direğe mükemmel ortaladı tecrübeli golcü Kaan topu ağlara göndermek için beklerken kaleci adem mükemmel bir hamle ile rakibinden önce topa sahip olarak gole izin vermedi.