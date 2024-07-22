Mimar Sinan Gençlikspor Çorum amatör futbolundan yetişen ve bir dönem Çorumspor’da profesyonel imzada atan Eyüp Çınar ile anlaştı.

Halk Eğitim Kültürspor’da futbola başlayan aydrndan Çorum FK’da profesyonel olan ve amatöre döndükten sonra Bölgesel Amatör Ligde Ortaköy Şapinuva Belediyespor, Bayat Belediyespor, Osmancık Belediyespor, Çorum Anadolu FK, Sungurlu Belediyespor, Ulukavaspor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Alacagücü forması giyen Eyüp Çınar yeniden Bölgesel Amatör Lig’de forma giymek için Mimar Sinanspor ile anlaştı.

Mimar Sinan As Başkanı Abdullah Şamil Arslan tanıdıkları ve bildikleri tecrübeli Eyüp Çınar ile kadrolarını güçlendirdiklerini belirterek anlaşmanın iki tarafada hayırlı olmasını diledi.