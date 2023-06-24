HALİL ÖZTÜRK

Samsun'da devam eden U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarında ilimizi temsil eden Mimar Sinan Gençlikspor gruptaki ikinci müsabakasında Ordu 1967spor'u 2-1 mağlup ederek grup finaline adını yazdırdı.

Grup'ta ilk günü bay geçen temsilcimiz ikinci günde Kastamonu Özel İdare Köyhizmetlerispor'u 4-0 yenerek iyi bir başlangıç yapmıştı.

Bugün oynanan müsabakada ise grup finaline çıkmak için Ordu 1967spor ile karşılaşan Mimar Sinan Gençlikspor 27.dakikada 1-0 geriye düşmesinin ardından 35.dakikada Yiğit Emin ve 40.dakikada Talha'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda girdiği bİr çok fırsattan yararlanamayan temsilcimiz kendisini rahatlatacak golü bulamadı, son dakikalarda Ordu takımın çabası da sonucu değiştirmeyince Mimar Sinan Gençlikspor adını grup finaline yazdırdı.

Temsilcimiz grup finalinde Amasya-Tokat maçının galibi ile yarın saat 14:00 karşılaşacak bu maçı kazanan Türkiye Şampiyonasında 2. tura yükselecek.