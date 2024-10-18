Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor’un pazar günü sahasında oynayacağı Hacettepe 1945spor maçını Düzce bölgesi hakemi Adem Güneş yönetecek.

Pazar günü saat 14’de İtfaiye sahasında oynanacak maçta Güneş’in yardımcılıklarını da Düzce’den Ömer Koç ve Bartın’dan Osman Oğurlu yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Bartın’dan Berkay Çaylıoğlu. Maçta gözlemci olarak ise ilimizde de bir dönem hakem olarak görev yapan halen Ankara’da gözlemci olarak görev yapan Utku Tunavelioğlu yapacak.