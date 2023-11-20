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U 18 Final Grubunda şampiyonluğun iki adayı Mimar Sinan ile Gençlerbirliği arasındaki ilk maçta Mimar Sinan 4-0 öne geçtiği ve şampiyonluğu büyük oranda garantilediği derken son yarım saatte Gençlerbirliği skoru 4-3 yaparak umutlarını ikinci maça taşıdı.

Final Grubunda ilk iki maçlarını kazanan Mimar Sinan ve Gençlerbirliği u 19 takımları arasındaki maçta Mimar Sinan maça çok etkili başladı ve ilk yarıda bulduğu iki golle 2-0 öne geçti. İkinci yarının maçında skoru 3-0 yapan yeşil beyazlılar Gençlerbirliği'nin bir golüne hemen karşılık vererek son yarım saatlik bölüme 4-1 önde girdi. Bu avantajlı skoru korumak isteyen Mimar Sinan son bölümde yediği baskı sonucunda kalesinde iki gol gördü ve maçta 4-3 yeşil beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi.

Mimar Sinan bu galibiyet ile şampiyonluk yolunda bir adım öne geçti, Gençlerbirliği ise umutlarını rövanş maçına bıraktı.