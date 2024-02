U 16 Final Grubunda Mimar Sinan ikinci maçında HE Kültürspor’u 4-1 yenerek lirderliğini sürdürdü.

İlk yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçta Kültürspor ilk yarının son dakikasında üstünlüğü yakaladı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 4-1 kazanarak ikinci galibiyetini aldı ve final grubunda liderliğini sürdürdü.

SAHA: İtfaiye.

HAKEMLER: Abdullah Enes Gökgüney, Erdal Uncuer, Mertcan Öğreten.

HE KÜLTÜRSPOR: Coşgun, Batuhan, Anıl Salih, Efe, Yiğit, Mert Ali, Hasan Efe, Umut Ege, Utku, Yaman, Alperen, Ahmet Tunay, Ömür, Ardacan, Salih, Batuhan, Arif Can, Hüseyin.

MİMAR SİNAN GENÇLİKSPOR: Alihan, Emre, Alperen, Mustafa Kasım, Kemal, Emre Ballıkaya, Emirhan, Mert, Emre Ayyıldız, Ozan, Emir Enes, Mustafa Eren, Anıl, Hıdır Tunahan, Nunullah, Tayfur, Ömer Turan, Mustafa.

GOLLER: 17. dak. Mert, 40. dak. Mustafa Kasım, 43. dak. Kemal, 61. dak. Emirhan (Mimar Sinan), 34. dak. Yiğit (HE Kültürspor).