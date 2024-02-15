U 16 Final Grubunda Mimar Sinan ikinci maçında HE Kültürspor’u 4-1 yenerek lirderliğini sürdürdü.

23 Nisan’ın Küçük EFE’leri yarı finalde 23 Nisan’ın Küçük EFE’leri yarı finalde

İlk yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçta Kültürspor ilk yarının son dakikasında üstünlüğü yakaladı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 4-1 kazanarak ikinci galibiyetini aldı ve final grubunda liderliğini sürdürdü.

SAHA: İtfaiye.
HAKEMLER: Abdullah Enes Gökgüney, Erdal Uncuer, Mertcan Öğreten.
HE KÜLTÜRSPOR: Coşgun, Batuhan, Anıl Salih, Efe, Yiğit, Mert Ali, Hasan Efe, Umut Ege, Utku, Yaman, Alperen, Ahmet Tunay, Ömür, Ardacan, Salih, Batuhan, Arif Can, Hüseyin.
MİMAR SİNAN GENÇLİKSPOR: Alihan, Emre, Alperen, Mustafa Kasım, Kemal, Emre Ballıkaya, Emirhan, Mert, Emre Ayyıldız, Ozan, Emir Enes, Mustafa Eren, Anıl, Hıdır Tunahan, Nunullah, Tayfur, Ömer Turan, Mustafa.
GOLLER: 17. dak. Mert, 40. dak. Mustafa Kasım, 43. dak. Kemal, 61. dak. Emirhan (Mimar Sinan), 34. dak. Yiğit (HE Kültürspor).