Bölgesel Amatör Ligde dördüncü maçlar sonunda Karadeniz Ereğlispor yoluna kayıpsız devam ederken temsilcimiz Mimar Sinan zorlu Taşköprü deplasmanından bir puanla dönerek dokuzuncu sıraya yükseldi.

Grupta şampiyonluk hedefi ile kadro kuran Taşköprüspor deplasmanında verdiği zorlu mücadelenin karşılığını uzatma dakikalarında bulduğu golle alan ve sahadan 1-1 beraberlik ve bir puanla ayrılan Mimar Sinanspor takımı dört maçta beş puanla dokuzuncu sıraya yükseldi.

Grupta Karadeniz Ereğlispor, Hacettepe 1921 deplasmanında zorlansada maçtan 2-1 galip ayrılarak dördüncü maçından da üç puanla ayrıldı ve liderliğini devam ettirdi.

Sinopspor haftayı oynamadan üç puanla kapatarak ikinci sraya yükselirken Keçiören Bağlumspor ise Yahşihanspor deplasmanında kazanarak yarışa devam etti.

Çankırı FK evinde Çarşambaspor’u yeneek iddiasını devam ettirdi.

Ligde beşinci hafta maçları fikstür gereği yarın oynanacak. Mimar Sinanspor yarın evinde Yahşihanspor’u ağırlayacak.