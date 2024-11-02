Bölgesel Amatör Ligde gruplarda altıncı hafta maçları yarın oynanacak.

Temsilcimiz Mimar Sinanspor ASD Eflanispor deplasmanında galibiyet arayacak. Safranbolu İlçe Stad’ında yarın saat 14’de başlayacak maçta ev sahibi Eflanispor evinde kazanmak temsilcimiz Mimar Sinan ise hafta içinde sahasında kaybettiği puanları telafi etmek için mücadele edecek.

Hafta içi maçında sahasında Yahşihanspor karşısında büyük bir fırsat tepen ve sayısız gol pozisyonu ve son dakikada penaltı atışından yararlanamayan Mimar Sinanspor evinde kaybettiği bu iki puanı Eflanispor deplasmanında telafi etmek istiyor.

Ligde beş maçta topladığı 7 puanla sekizinci sırada bulunan Eflanispor ise hafta içi maçında Keçiören Bağlumspor deplasmanında 2-0 mağlup olarak puansız evine döndü.

Ev sahibi takımda sahasındaki maçı kazanarak üst sıralarda kendirne yer bulmak amacında.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, Yahşihan maçını unuttuklarını ve yarınki maça odaklandıklarını söyledi. Eğer hedeflerinin puan yada puanlar ile dönmek olduğunu söyledi.

Bu maçın hazırlıklarını dün tamamlayan Mimar Sinanspor tam kadro olurak bugün Safranbolu’ya gidecek ve burda yapacağı ter antrenmanı ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Hakem Ankara’dan Havva Nur Demir

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor’un yarın ASF Eflanispor ile deplasmanda oynayacağı maçı Ankara bölgesi kadın bölgesel hakemi Havva Nur Demir yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri de Ankara’dan Nevzat Tomak ve Aminener Yıldırım. maçta dördüncü hakem olarak ise Ömer Tahankut Muslu yapacak. Maçın gözlemcisi ise Bülent Sağıroğlu.