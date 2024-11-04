Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor, ASF Eflanispor deplasmanında rakibine ilk dakikalarda yediği tek golle 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Safranbolu İlçe sahasında oynanan maça ev sahibi takım baskılı başladı ve ilk on dakikada kazandığı faul atışları ile yan toplarla etkili olmaya çalıştı. 8. dakikada böyle bir faul atışınra Enver Can’ın attığı golle evsahibi takım 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Maçın bundan sonraki bölümünde hücumda üretmekte zorlanan Mimar Sinan rakibinede fazla pozisyon vermedi ve ilk yarı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya değişiklikler ile başlayan Mimar Sinan topu rakip yarı alanda tutmasına karşın rakip kalede pozisyon bulmakta çok zorlandı.

Rakibin iyi kapattığı bölümde hücum oyurcularından beklenen performansı bulamayan Mimar Sinan kalesinde kontrataklarla tehlikeler yaşadı.

Maçın sön bülümünde ortam gerilsede ev sahibi takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Yaklaşık 600 kadar Safranbolulu futbol severlerin izlediği maçta karşılaşmanın bayan hakemide gösterdiği kötü yönetim ile iki kulübeninde büyük tepkisini aldı.