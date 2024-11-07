Yapımı tamamlanan Mimar Sinan sahasında dün yapılan ikinci incelemede Emniyet Müdürlüğü sahanın etrafının tedbir almak için uygun olmadığı gerekçesi ile vize çıkmadı.

Mimar sinan bu hafta sonu oynayacağı Bartınspor maçını da İtfaiye sahasında oynayacak.

Mimar Sinanspor’un BAL’a yükselmesinin ardından maçlarını oynayacağı sahanın eksikleri için sezon başında yapılan incelemede belirlenen eksikler tamamlandı.

Dün Futbol Federasyonu heyeti sahanın BAL maçı oynamaya uygun olup olmadığına karar vermek için yeniden Çorum’a geldi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile Mimar Sinan kulübü ve Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı incelemede Federasyon yetkilileri sahanın eksiklerinin tamamlandığını tesbit etmesine karşın Emniyet Müdürlüğü stadın emniyet tedbiri almak için uygun olmadığı gerekcesi ile onay vermedi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tribünün arkasının park olması gelen taraftarların kontrollü alınması, misafir tribünün bulunmaması ve gelen araçların park sorunları nedeni ile Bal maçlarnın bu sahada oynanmasının uygun olmadığını belirtti.

Bu itiraz üzerine Futbol Federasyonu heyeti bu haftaki maçında İtfaiye sahasında oynanmasına karar verdi.

Mimar Sinanspor kulübünün ise bu karara itiraz ettiği ve maçlarını kendi sahalarında oynamak istediklerini belirterek bu konuda gerekli girişimleri yapacakları öğrenildi.