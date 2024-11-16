Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor ligin sekizinci hafta maçında yarın Sinopspor deplasmanında ligdeki çıkışını sürdürmek için üç puan mücadelesi verecek.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu evinde ilk galibiyetini şampiyonluk yolundaki güçlü takımlarından Bartınspor’u 1-0 yenerek alan Mimar Sinanspor bu galibiyetin verdiği moralle Sinopspor karşısına çıkacak.

Ligin yedi hafta maçları sonunda Mimar Sinanspor iki galibiyet üç beraberlik ve iki mağlubiyet alarak 9 puanla onuncu sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta evinde Bartınspor önünde zorlu maçtan 1-0 galip ayrılarak iç sahada ilk kez üç puanın sevincini yaşayan Mimar Sinanspor bu çıkışını Sinopspor önünde de sürdürmek istiyor.

Ev sahibi Sinopspor ise şampiyonluk hedefi ile başladığı ligde ilk yedi haftada dört galibiyet bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı ve 13 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Ligde geçtiğimiz hafta Keçiören Belediyesi Bağlumspor deplasmanında 2-0 mağlup olan ev sahibi takım sahasında kazanarak ligdeki iddiasını sürdürmek amacında.

Sinopspor takımında Bağlumspor deplasmanında kırmızı kart gören Sinan Uzun yarınki maçta forma giyemeyecek.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ligde her hafta lige alıştıklarını ve genç futbolcuların tecrübesini artırdığını belirterek Sinopspor deplasmanında da kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Eğer, Bartınspor galibiyetinin verdiği moralle hafta boyunca Sinopspor maçına hazırlandıklarını belirterek ‘Eksiğimiz yok ve moralimiz yerinde. Hedefimiz yarınki maçtan puan yada puanlar ile ayrılarak ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Zor bir maç olacak oncak takım olarak buna hazırız’ dedi.

Bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Mimar Sinanspor bugün Sinop’a hareket edecek ve akşam saatlerinde yapacağı ter antrenmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemi Arif Selim Özdaş yönetecek yardımcılıklarını ise Hakan Furkan Tiraki ve Medine Doğan yapacak.

Maçta dördüncü hakem ise Ozan Genç.