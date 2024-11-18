Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor, Sinopspor deplasmanından 0-0 beraberlik ve bir puanla döndü.

Ligde geçtiğimiz hafta evinde ilk galibiyetini alarak Sinopspor deplasmanına moralli giden Mimar Sinanspor puan yada puanlarla dönmek için çıktı. Denize sıfır noktada bulunan ve bir tarafı açık olan sahada futbol oynamak olrdukça zor, Rüzgarın etkisinin oyunu etkileği maçın ilk yarısında daha çok kontrollü bir futbol ortaya koyan temsilcimiz kalesinde mutlak bir gol tehlikesi yaşadı ev sahibi takım bunda golü bulamadı.

İlk yarı takımlar gol bulamayınca devre 0-0bitti. İkinci yarıda Mimar Sinan topa daha çok sahip olmayı başardı ve oyunun kontrolünü rakibine kaptırmadı. Bu dakikalarda hücumda final paslarında doğru tercihleri yapamayan temsilcimiz pozisyon üretmekte zorlandı.

Maçın son bölümü ve 15 dakikalık uzatma bölümünde ise ev sahibi takım rüzgarın ve taraftarın desteği ile Mimar Sinan kalesini ablumaya aydı ve şişirme toplarla etkili olmaya çalıştı. Bu pozisyonda Mimar Sinanspor savunma iyi kapandı ve rakibe gol izni vermedi. Maçta başladığı gibi 0-0 beraberlik ile bitti ve Mimar Sinan zorlu deplasmandan bir puanla döndü.