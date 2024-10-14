Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor sezonun ilk deplasman maçında Sorgun Belediyespor’u 1-0 yenerek ilk hafta evinde kaybettiği puanları telafi etti.

Sezona büyük oranda kendi alt yapısından yetiştirdiği futbolcularla başlayan Mimar Sinanspor ilk maçta evinde Çankırıspor takımına 1-0 yenilerek sezona puansız başlamıştı.

Yeşil beyazlılar ilk maçta Ankara’dan puansız dönen rakibi Sorgun Belediyespor karşısında maça baskılı başladı.

İlk dakikadan itibaren rakibe baskı kurarak etkili bir başlangıç yapan Mimar Sinan rakip kalede 20 dakika içinde 4 tane net pozisyona girdi.

Bu ataklarda Bora ve Yavuz Burak ile golü bulamayan temsilcimiz karşısında ev sahibi takım sonraki bölümde oyunda dengeyi kurdu.

İlk yarının son dakikasında korner atışından gelen sert şutta savunmanın eline çarptığı gerekcesi ile maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

Atışı Selim kullandı topu auta gönderdi ve ilk yarı 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıda yeniden kontrolü ele geçiren temsilcimiz gol için rakip kaleyi ablukaya aldı.

Mimar Sinanspor 70. dakikada tac atışından gelen topla ceza sahası içinde meydana gelen karambolde Bora ve Yavuz Burak’ın vuruşlarısavunmadan dönerken penaltı noktası üzerinde bulunan ve oyuna yeni giren İsmail köşeye düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Kalan bölümde Sorgun takımı beraberlik için yüklendi rakibini orta alanda baskı yaparak durduran Mimar Sinan ani ataklarla etkili olmaya çalıştı.

İki takımında çabası bu bölümde sonuç vermeyince Mimar Sinan maçtan 1-0’lık galibiyet ve üç puanla dönerek bu ligdeki ilk galibiyetini aldı.